Москвичей предупредили о сильных снегопадах

Кроме того, Шувалов предупредил о скачке атмосферного давления с пятницы по воскресенье и предположил, что оно «просядет почти на 25 миллиметров ртутного столба».

Ранее синоптик пообещал москвичам скорое наступление весны. Метеоролог добавил, что в этом месяце столичных жителей еще ждут небольшие перепады температур, но обойдется уже без сильных морозов.