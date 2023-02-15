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19:17, 15 февраля 2023
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Москвичей предупредили о сильных снегопадах

Москвичей предупредили о сильных снегопадах
Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

О сильных снегопадах предупредил москвичей в личном Telegram-аккаунте руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Москву засыплет циклон "Викинг". Снег начнется в субботу во второй половине дня и с перерывами будет идти до вторника. Самый сильный снег, причем с метелью в ночь на воскресенье», — написал метеоролог.

до 10
сантиметров

пушистого снега может намести в Москве

Кроме того, Шувалов предупредил о скачке атмосферного давления с пятницы по воскресенье и предположил, что оно «просядет почти на 25 миллиметров ртутного столба».

Ранее синоптик пообещал москвичам скорое наступление весны. Метеоролог добавил, что в этом месяце столичных жителей еще ждут небольшие перепады температур, но обойдется уже без сильных морозов.

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