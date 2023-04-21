Раскрыта мошенническая схема со сдачей квартир в Москве
Лжериелторы придумали схему с предоплатой за съем квартиры сразу от нескольких арендаторов.
Полицейские раскрыли мошенническую схему со сдачей жилья в Москве, сообщает «МВД Медиа». Лжериелторы придумали схему с предоплатой за съем квартиры сразу от нескольких арендаторов.
По данным ведомства, в преступном сообществе были задействованы четверо мужчин и четверо женщин в возрасте от 19 до 36 лет. Они заключали договоры аренды квартир с собственниками, внося при этом небольшую предоплату. Затем предлагали эти же квартиры другим арендаторам на долгий срок. Пострадавшие переводили мошенникам деньги и заселялись в жилье, после чего к ним приезжали собственники, которые так и не получили оплату в полном объеме от первых квартиросъемщиков.
Таким образом аферисты обманули десять человек, сумма ущерба составила 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Двоих задержанных отправили под стражу, одного — под домашний арест, еще один фигурант находится под подпиской о невыезде.
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