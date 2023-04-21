Раскрыта мошенническая схема со сдачей квартир в Москве

Таким образом аферисты обманули десять человек, сумма ущерба составила 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Двоих задержанных отправили под стражу, одного — под домашний арест, еще один фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее была раскрыта мошенническая схема с использованием маткапитала при покупке жилища.