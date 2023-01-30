17:37, 30 января 2023
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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на Wildberries
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com
О новой схеме мошенничества на популярном у россиян маркетплейсе Wildberries предупредили «Известия» со ссылкой на экспертов. Аферисты представляются аналитиками, предлагают помощь в увеличении продаж и запрашивают доступ к личному кабинету.
«Мошенники могут мимикрировать под специалистов по маркетплейсам и выманивать различную информацию для несанкционированного доступа», — рассказали изданию в пресс-службе Wildberries.
Получая доступ в личный кабинет, злоумышленники выкупают ассортимент предпринимателя по максимально низкой цене. В компании все чаще фиксируют обращения продавцов из-за кражи персональных данных.
Ранее в Москве раскрыли схему мошенничества с использованием базы покупателей лекарств.