Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на Wildberries

О новой схеме мошенничества на популярном у россиян маркетплейсе Wildberries предупредили «Известия» со ссылкой на экспертов. Аферисты представляются аналитиками, предлагают помощь в увеличении продаж и запрашивают доступ к личному кабинету.

«Мошенники могут мимикрировать под специалистов по маркетплейсам и выманивать различную информацию для несанкционированного доступа», — рассказали изданию в пресс-службе Wildberries.

Получая доступ в личный кабинет, злоумышленники выкупают ассортимент предпринимателя по максимально низкой цене. В компании все чаще фиксируют обращения продавцов из-за кражи персональных данных.

Ранее в Москве раскрыли схему мошенничества с использованием базы покупателей лекарств.