В Москве раскрыта схема мошенничества с использованием базы покупателей лекарств. Об этом сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники получили доступ к базе данных с именами и телефонами покупателей лекарств и биологически активных добавок. Фигуранты звонили им и представлялись сотрудниками государственных контрольно-надзорных ведомств. Они сообщали, что в отношении производителей препаратов возбуждено уголовное дело, а тем, кто приобретал некачественную продукцию, положена денежная компенсация», — заявила Волк.

Для «получения» денег москвичей убеждали осуществить перевод на указанный счет, называя это налогом и страховкой. По предварительным данным, оказалось 30 потерпевших, которых обманули более чем на два миллиона рублей. Большая часть из них — пенсионеры.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Пять обвиняемых арестованы.

Ранее мошенники выручили 50 миллионов рублей на «помощь» в покупке авто из-за рубежа. На деньги 50 потерпевших аферисты оплачивали аренду, рекламу, осуществляли переводы на счета сторонних организаций и физических лиц, покупали элитные автомобили в личных интересах.