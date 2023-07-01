Стало известно о схеме мошенничества с участием эвакуаторщиков

О схеме мошенничества с участием эвакуаторщиков рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он предупредил автовладельцев о возможном обмане в случае неаккуратной парковки.

По его словам, некоторые водители эвакуаторов прибегают к нечестному способу получения дополнительного заработка. В свободное от работы время они выискивают неаккуратно припаркованные автомобили в оставленным номером телефона владельца, встают рядом и отправляют номер телефона сообщнику. Сообщник звонит хозяину авто и сообщает, что его машину собираются эвакуировать.

«Владелец прибегает к своему авто, видит рядом эвакуатор, быстро садится в машину и уезжает. Сразу после этого сообщник эвакуаторщика перезванивает ему и просит денег за информацию — до 10 тысяч рублей, в зависимости от марки машины», — объяснил Соловьев. Многие автомобилисты отправляют деньги в знак благодарности.

Юрист призвал водителей парковаться правильно, чтобы не давать мошенникам повода для обмана.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с установкой неизвестных приложений на телефон.