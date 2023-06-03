Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с помощью мобильных приложений

О новой схеме мошенничества с установкой неизвестных приложений на телефон по просьбе аферистов предупредила прокуратура Москвы. По данным ведомства, мошенники начали представляться сотрудниками банков и правоохранительных органов и просить установить на телефон или компьютер программу для дистанционного доступа к устройству.

«С помощью этого приложения злоумышленники получают доступ к устройству, оформляют дистанционно кредиты на владельца счета, похищают денежные средства. При этом злоумышленники общаются с помощью мессенджеров, устанавливая на фото профиля логотипы банков, а для убедительности присылают фотографии поддельных удостоверений либо банковских документов», — пояснила прокуратура. Злоумышленники просят установить подобные программы под предлогом сохранения сбережений.

В ведомстве сообщили о случаях хищения денег в столице с помощью указанной схемы. Жительница района Строгино лишилась 3,5 миллиона рублей, в том числе взятых в кредит, предоставив мошенникам удаленный доступ к ее устройству. Кроме того, под предлогом поимки преступников аферисты уговорили жительницу района Марьина Роща предоставить доступ к своему телефону и похитили 1,5 миллиона рублей.

«Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не присылают в мессенджерах фото своих служебных удостоверений либо банковские документы», — предупредили в прокуратуре.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram. Аферисты стали использовать бота, якобы ищущего интимные фото знакомых. Переход по такой ссылке чреват кражей аккаунта.