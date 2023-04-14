Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

О новой схеме мошенничества в мессенджере Telegram предупредили россиян в интервью «Известиям» специалисты «Лаборатории Касперского». Аферисты стали использовать бота, якобы ищущий интимные фото знакомых. Переход по такой ссылке чреват кражей аккаунта.

Такие боты чаще всего называют «Telegram для взрослых». При переходе на канал человека просят авторизоваться в системе через Telegram с вводом личных данных. Получив их, злоумышленники крадут аккаунты в мессенджере.

Эксперт компании «РТК-Солар» Александр Вураско пояснил, что подобных фейковых страниц авторизации в мессенджере очень много. Меняется лишь легенда для привлечения жертвы.

Ранее в Банке России предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими счетами.