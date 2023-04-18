Мошенники убедили москвичку продать квартиру и сжечь электронные гаджеты, сообщает Telegram-канал Baza. Процесс уничтожения техники она сняла на видео и записала благодарность по тексту аферистов.

По данным канала, женщине поступило несколько звонков от неизвестных, представлявшимися следователями и сотрудниками Центрального Банка, заявивших о подозрительной активности с ее банковским счетами. По проверенной схеме мошенники убедили жительницу столицы снять все деньги и перевести на «безопасные» реквизиты. В результате женщина отдала преступникам около миллиона рублей.

Аферисты на этом не остановились и позвонили снова. На этот раз они заявили, что ее автомобиль якобы хотят заложить в погашение долга. Чтобы этого не случилось они посоветовали москвичке опередить «мошенников» и самой заложить автомобиль марки Mazda за 300 тысяч, что она и сделала. Вскоре ей позвонил некий Игорь Дойников «из столичного следственного комитета» и убедил набрать микрозаймов на 1,1 миллиона рублей и перевести ему. Вскоре он сообщил, что на этот раз она может потерять квартиру. В итоге потерпевшая продала жилье за девять миллионов рублей, а деньги вновь перевела мошенникам.

Спустя несколько дней потерпевшей вновь позвонили и сообщили о «гибели Дойникова» при исполнении служебных обязанностей. Неизвестные попросили жертву сжечь электронную технику дома ради ее безопасности и снять все это на видео. Женщина последовала очередному приказу аферистов и развела на балконе огонь, в котором сожгла телефон, два ноутбука, телевизор и мультиварку. Процесс она записала на видео, сопроводив благодарностями людям со странными именами по тексту, присланному аферистами.

Когда женщина осознала, что лишилась более 11 миллионов рублей и дорогостоящей техники она написала заявление в правоохранительные органы.

Ранее была раскрыта мошенническая схема с использованием маткапитала при покупке жилища.