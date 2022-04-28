Мошенники придумали новую схему обмана россиян по фото в соцсетях

Кибермошенники придумали новую схему обмана и научились красть деньги россиян с помощью фото в социальных сетях. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская.

Эксперт предостерегла пользователей от излишней демонстрации своих покупок в сети. «Не нужно сильно хвастаться своими дорогими покупками, недвижимостью или автомобилем в соцсетях. Таким образом можно быстро попасть под прицел преступников, которые придумают массу способов для кражи ваших денег», — объяснила собеседница.

По словам специалиста, к таким пользователям злоумышленники чаще применяют популярные способы киберкраж. В том числе юзеров пытаются заставить перейти на фишинговые сайты и открывать небезопасные ссылки.

Маркетолог порекомендовала россиянам завести отдельную карту для разных оплат в интернете и держать не ней ровно столько, сколько требуется для совершения очередной покупки. Это немного обезопасит в случае утечки данных.

Ранее в Москве правоохранители раскрыли схему мошенничества с ремонтом квартир.