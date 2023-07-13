Мошенники обманули преподавательницу столичного вуза от имени ректора

Мошенники обманули 66-летнюю старшую преподавательницу РГУ имени Косыгина на сотни тысяч рублей от имени ректора вуза, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, женщине пришло сообщение якобы от ректора о предстоящем телефонном звонке от куратора Минобразования. После этого педагогу позвонили аферисты, представившиеся сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они уверяли женщину, что ее банковские счета находятся в опасности, и дали «инструкции по предотвращению потери денег».

В результате пострадавшая перевела мошенника 1 281 958 рублей. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что мошенники выманили деньги у отца звезды «Глухаря» по известной схеме.