Мошенники выманили деньги у отца звезды «Глухаря» по известной схеме

Мошенники выманили деньги у отца звезды сериала «Глухарь» Оксаны Скоропад, сообщает Telegram-канал SHOT. Мошенники использовали известную схему, сообщив мужчине, что его дочь необходимо спасти.

63-летнему Валерию Скоропаду позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Следственного комитета. Он сообщил, что Оксана на своей машине якобы сбила женщину и сейчас они обе находятся в реанимации. Во избежание возбуждения уголовного дела мошенник предложил отцу актрисы передать «специальному человеку» деньги.

Скоропад отдал пакет с деньгами и одеждой аферисту. Вскоре домой вернулась актриса. Обнаружив, что отец стал жертвой мошенников, звезда вместе с ним обратилась в полицию. Предварительно известно, что мужчина отдал злоумышленникам около миллиона рублей.

Ранее на юго-востоке Москвы полицейские задержали мошенника, прикидывавшегося полицейским, чтобы выманивать деньги у пенсионеров по указанной схеме. Всего он успел завладеть более чем одним миллионом рублей.