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00:10, 04 октября 2022
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Московская художница раскрыла сроки создания скульптур из металла

Московская художница раскрыла сроки создания скульптур из металла
Фото: Regis Duvignau / Reuters

Сроки создания скульптур из металла раскрыла «Мосленте» современный художник и перформер Александра Weld Queen.

«Срок изготовления каждой скульптуры зависит от ее размера. Сначала приходит идея, и надо понять, что это такое и как с этим взаимодействовать. Потом этот образ я могу нарисовать в виде эскиза. Затем нужно попробовать слепить макет из пластилина. В среднем уходит примерно семь-восемь дней на предварительную работу», — сказала москвичка.

Следующий этап — непосредственно сама сварка. На этот процесс уходит от 30 дней до 18 месяцев. При чем одна только шлифовка может занять примерно полгода, отметила художница.

Ранее раскрыта история исчезновения некоторых скульптур со станции «Площадь Революции».

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