Московские лесничие дали советы по защите от клещей

Советами по защите от клещей поделились московские лесничие в Telegram-канале Мосприроды.

Специалисты отметили, что клещи особенно активны утром и вечером. Они любят затененные влажные места с густой растительностью — их важно избегать. Собираясь на природу, следует надевать одежду с длинными рукавами и брюки светлых тонов, поскольку так легче обнаружить членистоногого. Обувь должна быть высокой, в противном случае брюки следует заправить в носки. Также необходим головной убор. Желательно закрыть шею.

В целях профилактики укусов кровососущих насекомых имеет смысл использовать репелленты: спреи, аэрозоли, кремы. Гулять следует только по тропинкам, не заходя в высокую траву. Кроме того, лесничие рекомендовали осматривать себя и близких каждые два часа прогулки и по возвращении домой. Причем внимательно проверить нужно и тело, и вещи.

Ранее были названы меры предосторожности от укуса клещей.