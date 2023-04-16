Названы меры предосторожности от укуса клещей

Меры предосторожности от укуса клещей были названы в материале на портале мэра и правительства Москвы. По данным источника, клещи особенно любят затененные влажные места с густой растительностью.

В период их активности выходя на природу следует выбирать облегающую закрытую одежду светлых оттенков из плотных тканей, а также не забывать про головной убор. На ноги лучше всего обувать высокие ботинки, а штаны заправлять в носки. Особенно осторожными нужно быть на участках с густой растительностью.

Для профилактики укусов клещей можно использовать репелленты в виде различных спреев, аэрозолей и кремов. В случае возникновения подозрения на укус следует связаться с сотрудниками скорой помощи по телефону 103.

Ранее популярные мифы о клещах развеял врач и телеведущий Александр Мясников. Специалист предостерег от использования растительного масла при извлечении паразита.