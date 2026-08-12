Московские полицейские помогли вернуть хозяйке потерявшуюся на МКАД собаку, об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк в канале в «Макс».

Годовалая австралийская овчарка по кличке Кнопка испугалась громких звуков и сорвалась с поводка в лесопарковой зоне. Найти ее хозяйке и волонтерам не удалось, девушка обратилась за помощью к старшему лейтенанту полиции Артему Попову.

Накануне в сети появилось видео, на котором похожая на Кнопку собака бегает вдоль МКАД. Один из водителей смог поймать напуганное животное и увез на своем автомобиле. Хозяйка собаки, увидев эти кадры, связалась с полицейским, а Попов обратился к коллеге, старшему лейтенанту полиции Камилю Бадиатуллину.

Сотрудники ведомства по камерам отследили машину, водитель которой спас собаку, и связались с мужчиной. После этого овчарка была возвращена хозяйке.

Ранее в Пушкинском округе мужчина спас утенка, застрявшего в металлической сетке.