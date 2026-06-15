Город
Опубликовано 15 июня 2026, 12:02
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В Подмосковье спасли утенка

В Пушкинском округе мужчина спас утенка, застрявшего в металлической сетке.
В Подмосковье спасли утенка

В Пушкинском округе мужчина спас утенка, застрявшего в металлической сетке. Об этом пишет «Москва с огоньком».

Утенок запутался в габионной сетке у воды и не мог выбраться самостоятельно.

Тогда неравнодушный местный житель спустился к месту происшествия по лестнице и освободил птицу из ловушки. Утенок, судя по опубликованным кадрам, не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудники Росгвардии перекрыли оживленную трассу, чтобы помочь утиной семье перейти дорогу.

Автор:Анна Вальман
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