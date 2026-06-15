В Подмосковье спасли утенка

В Пушкинском округе мужчина спас утенка, застрявшего в металлической сетке. Об этом пишет «Москва с огоньком».

Утенок запутался в габионной сетке у воды и не мог выбраться самостоятельно.

Тогда неравнодушный местный житель спустился к месту происшествия по лестнице и освободил птицу из ловушки. Утенок, судя по опубликованным кадрам, не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудники Росгвардии перекрыли оживленную трассу, чтобы помочь утиной семье перейти дорогу.