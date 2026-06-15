Опубликовано 15 июня 2026, 12:021 мин.
В Подмосковье спасли утенка
В Пушкинском округе мужчина спас утенка, застрявшего в металлической сетке.
В Пушкинском округе мужчина спас утенка, застрявшего в металлической сетке. Об этом пишет «Москва с огоньком».
Утенок запутался в габионной сетке у воды и не мог выбраться самостоятельно.
Тогда неравнодушный местный житель спустился к месту происшествия по лестнице и освободил птицу из ловушки. Утенок, судя по опубликованным кадрам, не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудники Росгвардии перекрыли оживленную трассу, чтобы помочь утиной семье перейти дорогу.