Московские спортсмены попали в больницу после посещения сауны в Сочи

Десять молодых спортсмены из Москвы попали в больницу в Сочи после посещения местной сауны с бассейном, сообщает «SHOT ПРОВЕРКА». Всего из столицы прилетели 14 детей и семь сопровождающих их тренеров.

По данным прокуратуры Краснодарского края, подростки после посещения бассейна почувствовали удушье и недомогание. В медучреждение они были доставлены в состоянии средней степени тяжести. Предположительный диагноз — отравление парами хлора. Сейчас со спортсменами все в порядке. Ведомство организовало проверку.

Ранее сообщалось, что российскую певицу Ладу Дэнс экстренно доставили на вертолете в больницу после аварии в Подмосковье.