Московские врачи спасли мужчину от слепоты через прокол в паху

Врачи городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова спасли мужчину от слепоты через прокол в паху. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Мужчина обратился в медучреждение с сильной головной болью и опущенным веком. Медики при обследовании обнаружили у него редкую и опасную сосудистую аномалию в мозге — каротидно-кавернозное соустье, при которой нарушается кровоток в глазу. Это могло привести к потере зрения, поэтому было принято решение о срочном проведении операции.

«Через крошечный прокол в паху провели микроинструменты по сосудам прямо к проблемному участку в головном мозге и "запечатали" его изнутри», — поделился подробностями операции заведующий отделением Шухрат Джуракулов.

В результате мужчина избавился от головной боли, его зрение восстановилось. Сейчас пациента выписали из больницы.

Ранее хирурги Центра Рошаля помогли годовалому ребенку с иглой в промежности. Вероятнее всего, мальчик случайно сел на нее.