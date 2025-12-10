Московские врачи удалили женщине опухоль яичника весом 30 килограммов

Столичные врачи избавили женщину от опухоли яичника весом 30 килограммов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина».

Женщина не посещала гинеколога более 15 лет и поступила в больницу с огромной опухолью яичника. Пациентку долгое время беспокоили боли, а также увеличивающийся живот, а в последний год к вышеперечисленным симптомам добавились одышка, слабость и чувство распирания.

«Окружность живота пациентки достигала 155 сантиметров из-за новообразования, занявшего всю брюшную полость. Грудная клетка была деформирована, внутренние органы — сдавлены. Насыщение крови кислородом при минимальной нагрузке падало до 75-80 процентов, как при тяжелой пневмонии» — сказано в сообщении.

В ходе которой врачами была удалена гигантская опухоль диаметром 50 сантиметров и весом более 30 килограммов. Кроме того, было решено провести удаление матки с придатками, резекцию сальника и биопсию брюшины. Гистологическое исследование показало, что это была пограничная муцинозно-кистозная опухоль.

Женщину уже выписали, она восстанавливается после перенесенной операции и долгой болезни.

