Московские выпускники потерли лысину директора школы на удачу

Выпускники московской школы № 548 потерли лысину директора школы на удачу, такая традиция существует в учебном заведении уже 20 лет. Видео опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Ритуал проходит прямо в стенах школы. Каждый из выпускников прикоснулся к голове директора, пожал ему руку и коснулся красного флага.

Ранее Министерство просвещения России установило дату выпускных вечеров в школах -- в 2026 году они состоятся 27 июня.