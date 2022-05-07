Московский шаурмист раскрыл доходы своих коллег

Арслан, который работает в столице шаурмистом более пяти лет, раскрыл «Мосленте» доходы своих московских коллег.

На размер заработной платы шаурмистов влияет сразу несколько факторов: месторасположение кафе, проходимость, дневная или вечерняя смена, а также личные продажи. В среднем, по словам Арслана, за смену реально получить от двух до пяти тысяч рублей.

При устройстве на работу к кандидатам есть несколько требований. «Самое главное — это твой энтузиазм. Поверьте, если человек очень хочет работать, он обязательно получит эту должность. Конечно, тебе сыграет на руку твой опыт работы в других заведениях, особенно известных, но самое важное — твое желание. Всему остальному тебя научат на кухне», — рассказал собеседник «Мосленты». Он добавил, что работодатели требуют хорошего владения русским языком и даже проводят тестирование.

Ранее реклама шаурмы в Москве рассмешила россиян. На фасаде прилавка был перечислен внушительный список предлагаемых услуг, среди которых числятся и кофе с собой, и ремонт телефонов.