Люди
Сегодня в 00:24
1 мин.

Московский шаурмист раскрыл доходы своих коллег

Московский шаурмист раскрыл доходы своих коллег
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Арслан, который работает в столице шаурмистом более пяти лет, раскрыл «Мосленте» доходы своих московских коллег.

На размер заработной платы шаурмистов влияет сразу несколько факторов: месторасположение кафе, проходимость, дневная или вечерняя смена, а также личные продажи. В среднем, по словам Арслана, за смену реально получить от двух до пяти тысяч рублей.

При устройстве на работу к кандидатам есть несколько требований. «Самое главное — это твой энтузиазм. Поверьте, если человек очень хочет работать, он обязательно получит эту должность. Конечно, тебе сыграет на руку твой опыт работы в других заведениях, особенно известных, но самое важное — твое желание. Всему остальному тебя научат на кухне», — рассказал собеседник «Мосленты». Он добавил, что работодатели требуют хорошего владения русским языком и даже проводят тестирование.

Ранее реклама шаурмы в Москве рассмешила россиян. На фасаде прилавка был перечислен внушительный список предлагаемых услуг, среди которых числятся и кофе с собой, и ремонт телефонов.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.