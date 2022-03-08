Московский священник призвал женщин перестать скакать перед своими мужьями

Московский священник-блогер Николай Бабкин на личной странице в Instagram призвал женщин перестать скакать перед своими мужьями.

«Очень часто женщины считают своей миссией быть вдохновительницами мужчин. Моя жена не таскается за мной, я же не маленький мальчик, нуждающийся в ее защите и одобрении. Спасибо, мама у меня уже есть», — так начал свое послание Бабкин.

«Я не говорю, что супруги не должны друг друга поддерживать. Взрослые дяди и тети имеют цели в жизни и, если любят, не отодвигают половинку за свою спину. Ненормально, когда женщина считает себя второстепенным «тылом». Сегодня и мужчины, и женщины имеют равные права на образование и работу», — подчеркнул он.

Священник отметил, что часто женщина инфантильно прячется за «сильным и смелым» мужем. И предложил представить, что было бы, если бы так поступали равноапостольные жены вроде святой Нины Грузинской. «Они жили в патриархальном обществе и не боялись быть собой. Такие женщины вдохновляют мужчин своей силой духа, смелостью и решительностью. Они по-настоящему живут, а не существуют в роли «тыла» для мужа», — написал он.

«Дорогие женщины, может хватит скакать перед вашими мальчиками, изображая из себя мамочек? Детей надо вдохновлять, а мужа достаточно просто поддерживать и обнимать», — заключил Бабкин.

Ранее россияне поспорили со священником-блогером из-за шумящих в церкви детей.