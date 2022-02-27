Россияне поспорили со священником-блогером из-за шумящих в церкви детей

Московский священник-блогер Николай Бабкин на личной странице в Instagram высказался относительно шумящих в церкви детей. В комментариях многие фолловеры не разделили его точку зрения.

«Кому дети мешают молиться? Дети классные! Папы и мамы, не бойтесь, что про вас плохо подумают (про нас вообще редко хорошо думают)», — написал Бабкин, подкрепив пост ироничным видео. Блогер подчеркнул, что ведет речь не о пренебрежении к дисциплине в храме, а о здоровом отношении к шумящим детям.

И все же большинство юзеров поспорили со священником. «У нас маленьких детей приводят именно к причастию, потому что им тяжело отстоять службу, да и не нужно это. Дело родителей — объяснить, как себя ведут в храме. И если надо — сделать замечание и угомонить своего ребенка. Проблемы с другими прихожанами возникают, когда родители этого не понимают», — высказалась пользовательница сети. Женщина отметила, что как бы там ни было, замечание — хоть детям, хоть взрослым — нужно делать спокойно и тактично. Другая россиянка поддержала ее, подчеркнув, что если человека с малых лет не приучить уважать окружающих, он всю жизнь так и будет делать то, что хочет.