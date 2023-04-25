Московский таксист-курьер помог пенсионерке сохранить полмиллиона рублей

Московский таксист передал мошенникам пустую сумку и вернул деньги 85-летней пенсионерке, передает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

По имеющейся информации, водителю такси поступил заказ: нужно было забрать сумку из Москвы и отвезти ее в Лобню. В начальной точке маршрута мужчину встретила пенсионерка с синей сумкой. Женщина утверждала, что ценностей в сумке нет. Когда водитель с посылкой тронулся с места, ему начал звонить заказчик с просьбой приехать побыстрее. Эти звонки насторожили таксиста, он решил проверить содержимое сумки.

Открыв пакет, он обнаружил полмиллиона рублей, после чего спрятал деньги у себя. Приехав в конечную точку в Подмосковье, он отдал заказчику пустую сумку. После этого водитель вернулся в столицу, чтобы отдать женщине ее деньги, однако дома ее не оказалось. Тогда мужчина связался с оперативниками и передал всю сумму им, объяснив ситуацию. Позже выяснилось, что аферисты позвонили пожилой москвичке и под предлогом того, что некая ее родственница попала в аварию, выманили у пенсионерки крупную сумму денег.

Ранее была раскрыта новая схема мошенничества с переводом денег в цифровые рубли.