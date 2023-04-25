Раскрыта новая схема мошенничества с переводом денег в цифровые рубли

Новую схему мошенничества с предложением перевода денег в цифровые рубли раскрыли в Роскачестве.

Телефонные мошенники под видом сотрудников пенсионного фонда начали звонить пожилым людям и предлагать переводить накопления на платформу цифрового рубля. Злоумышленники обещают своим жертвам разовую выплату в десять процентов от суммы сбережений, перечисленных на якобы защищенный счет Центробанка в цифровых рублях, и ежемесячную прибавку к пенсии в том же размере в течение года.

В Роскачестве предупредили, что Центробанк еще не запустил пилотный проект с цифровыми рублями, поскольку не были приняты соответствующие законодательные акты.

Ранее в Москве раскрыли схему мошенничества с продажей ношеного женского белья.