Павел Артемьев назвал самое московское стихотворение

Самое московское стихотворение назвал в интервью «Мосленте» певец, экс-солист группы «Корни» и лидер собственной группы ARTEMIEV Павел Артемьев. По его мнению, это «Переход на Савеловской» Федора Сваровского.

Артист признался, что очень любит Москву и чувствует, что поэт очень точно передал ее атмосферу. «История, которая там описана, очень хорошо передает то настроение или состояние, которое есть сегодня в этом городе», — сказал он.

Артемьев подчеркнул, что, задумавшись, он вспомнил и о стихотворении Сергея Есенина, особенно строчку «Я московский озорной гуляка…» Но эти слова не откликаются в нем, так как чувства к столице у него иные.

Ранее москвич написал стихи на двери идущего под снос дома.