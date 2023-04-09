Москвич написал стихи на двери идущего под снос дома
Москвич оставил прощальное стихотворение на двери квартиры в идущей под снос пятиэтажке.
Москвич оставил прощальное стихотворение на двери квартиры в одной из пятиэтажек, идущих под снос. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Восточное Измайлово СОСЕДИ». Посвящение восхитило жителей столицы.
В кадре видна опечатанная дверь со стихотворным текстом, предположительно написанным бывшим владельцем квартиры. Надпись датирована 1 апреля 2023 года.
«Прощай, мой дом! С тобой я расстаюсь Без сожаленья и страдания. Лишь легкая нахлынет грусть, Когда придут воспоминанья.
Тебе спасибо, дом! Ты службу сослужил! Ты укрывал от холода, от зноя, Прибежищем для нас ты долго был — хоть не всегда довольны были мы тобою.
Нас ждет красивый новый дом! Нас ждут просторные квартиры! А ты, мой старый добрый дом, Покойся с миром!», — написал неизвестный автор, оставив в конце произведения свои инициалы «О. А. Г».
Пользователи сети оценили творчество бывшего жильца, поставив к публикации восторженные реакции.
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