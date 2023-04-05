Пассажир рейса Москва — Магадан устроил дебош и попал на видео
Пассажир рейса Москва — Магадан попытался выйти из самолета во время полета.
Пассажир рейса Москва — Магадан устроил дебош на борту и попытался выйти из самолета прямо во время полета. Ситуация попала на видео, опубликованное Telegram-каналом Nemagadan.
Стало известно, что во время полета мужчина поднялся со своего кресла и попытался открыть дверь самолета. Дебошира вовремя успели остановить очевидцы. На опубликованных кадрах видно, как один из пассажиров громко и нецензурно выражается в адрес попытавшегося открыть дверь самолета мужчины. Вокруг них столпились другие люди.
По данным канала, очевидцы сообщили, что у мужчины не было признаков опьянения. После приземления его передали правоохранителям для прохождения процедуры медосвидетельствования.
Ранее женщина устроила дебош в башне «Москва-Сити» и попала на видео.