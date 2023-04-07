Названо количество проданных в марте автомобилей «Москвич 3»

Количество проданных в марте автомобилей «Москвич 3» назвал в программе «Вечерний заезд» на радио «Шансон» генеральный директор завода Дмитрий Пронин. По его словам, за месяц было продано более 500 экземпляров этой модели.

По мнению гендиректора завода, это неплохой показатель. Всего с 2022 года было выпущено около семи тысяч автомобилей «Москвич 3». В 2023 году запланировано производство еще 50 тысяч машин, в том числе 10 тысяч электрокаров.

Ранее стало известно о поставках кроссоверов «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е» для такси и каршеринга. Компании «Яндекс.Такси» были переданы первые 50 авто.