Стало известно о поставках электромобилей «Москвич» для такси и каршеринга

О поставках кроссоверов «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е» для такси и каршеринга стало известно из сообщения мэра столицы Сергея Собянина. По его словам, во вторник, 4 апреля, компания «Яндекс.Такси» получила первые 50 автомобилей.

«Завод "Москвич" участвует в развитии городского пассажирского транспорта. Мы заключили контракт с "Яндекс.Такси" на поставку пяти тысяч кроссоверов, две тысячи из которых — с электродвигателем», — заявил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что это одно из крупнейших мировых соглашений по поставкам электромобилей для такси и каршеринга. Более того, это значимый вклад в оздоровление окружающей среды и отличный пример для других городов, добавил он.

По словам мэра, скоро завод «Москвич» будет одним из основных поставщиков авто для такси и каршеринга в России.

Ранее были названы сроки старта продаж нового седана «Москвич-6».