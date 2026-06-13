Москвич на сапборде помог водителям выбраться из машин после сильного ливня. Об этом сообщает «Москва 24» и публикует в Telegram соответствующее видео.

Кадры были сняты в столичном районе Зюзино. Мужчина на сапборде подплыл к одной из машин, застрявшей в луже практически по капот, помог водителю перебраться на доску и доставил его на обочину.

В Москве и Подмосковье ранее объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы и ливня. В ряде районов города из-за сильного ливня дороги залило водой, машины и общественный транспорт передвигались в глубоких лужах, залило несколько подземных паркингов.