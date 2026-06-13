В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы и ливня, об этом сообщает «Москва 24».

На улицах столицы из-за непогоды дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Специалисты мониторят улично-дорожную сеть и оперативно устраняют скопления воды, образовавшиеся после ливневых осадков.

Городские службы работают в усиленном режиме и реагируют на все обращения жителей. Из-за погодных условий возможны локальные корректировки наземного транспорта, предупредил Дептранс.

В ряде районов города из-за сильного ливня дороги залило водой, машины и общественный транспорт передвигались в глубоких лужах, залило несколько подземных паркингов.

Ранее стало известно, что ослабление жары в Москве начнется уже 14 июня. Об этом заявила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.