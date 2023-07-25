Москвич обмотал редких птиц скотчем для контрабандного вывоза из страны

Москвич обмотал скотчем и тканью редких ястребов и попытался вывезти их в Абхазию. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, автомобиль жителя столицы остановили на пропускном пункте в Адлере. При осмотре в отсеке для запасного колеса таможенники нашли двух обмотанных тканью и скотчем ястребов-тетеревятников. Водитель заявил, что перевозил их для себя, а декларацию не подавал чтобы сэкономить время.

Эксперты установили, что возраст птиц один год. Торговля этими птицами регулируется Конвенцией СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения прим. Мосленты).

Жителю столицы назначили административный штраф в 45 тысяч рублей. Птиц конфисковали и поместили в один из санаториев Сочи. Планируется их передача в краевой зоопарк.

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