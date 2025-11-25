Москвич одним ударом отправил четырехмесячного ребенка в реанимацию

Москвич во время ссоры с подругой ударил четырехмесячного ребенка — мальчик попал в реанимацию, сообщили в столичном СК.

По данным следователей, мужчина ударил малыша по голове вечером 23 ноября в квартире на улице Щорса. Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение.

СК сообщает, что мужчина — отец малыша, при этом «МК» указывает, что он является сожителем матери пострадавшего, 34-летней шеф-повара кальянной, у которой также есть две дочери 5 и 6 лет. Газете стало известно, что пара вечером в воскресенье пила крепкий алкоголь, а затем стала выяснять отношения. Мужчина обвинял подругу в том, что она не моет посуду и не убирается, женщина же в ответ упрекнула парня, что он уже несколько недель не может вынести на помойку сломанный телевизор и разобрать старую кровать.

В итоге мужчина приказал подруге убираться из дома, а потом дважды ударил ее кулаком по лицу. В этот момент малыш сидел на руках у мамы, второй удар пришелся ему по голове. Мужчина утверждает, что не заметил ребенка и целился в подругу.

Испуганная женщина выбежала с ребенком в подъезд, где дождалась врачей и полицейских. Сожителя задержали и собираются предъявить обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного в отношении малолетнего. Возбуждено уголовное дело.

Год назад в подмосковных Мытищах отец сильно избил 10-летнего сына — он набросился на ребенка из-за того, что тот не пытался внимать его наставлениям, а сел делать уроки. Родители мальчика развелись еще около трех лет назад.