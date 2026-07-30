Москвич переводил криптовалюту украинским спецслужбам и попался ФСБ

ФСБ задержала москвича, который переводил криптовалюту Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что мужчина связался с организацией, запрещенной на территории России, через мессенджер. После этого он перевел деньги на криптовалютный кошелек, который СБУ использовала для финансирования диверсий.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК России.

Ранее сообщалось, что молодая россиянка готовила убийство высокопоставленного военнослужащего в Москве из-за любви к украинскому куратору. Он внушил женщине, что продолжит с ней отношения после выполнения задания.