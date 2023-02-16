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00:16, 16 февраля 2023
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Москвич поделился воспоминаниями о школе Сергея Безрукова

Москвич поделился воспоминаниями о школе Сергея Безрукова
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Москвич, который учился в одной школе с известным российским актером Сергеем Безруковым, в беседе с «Мослентой» поделился воспоминаниями об этом учебном заведении.

По словам собеседника, школа №402 открылась в середине 70-хх годов в районе Вешняки (до 1991 года входившего в состав Перовского района — прим. «Мосленты»). Заведение было экспериментальным с углубленным изучением английского языка, и потому считалось очень престижным на тот момент.

«Говорили, что вторую такую же школу с аналогичной программой обучения построили на Кубе. Позже здесь учился и известный российский актер и режиссер Сергей Безруков», — поделился с изданием москвич.

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