Местные
00:01, 16 февраля 2023
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«Спокойно стало, когда исчезли стихийные рынки». Как живется в одном из некогда самых одиозных районов Москвы

Метро «Выхино» в 90-х — место, где можно было найти все, что угодно, а самому — пропасть в лабиринте местных стихийных рынков. И никому, кто жил в столичных Вешняках, этот «двор чудес» по дороге домой было не обойти. В 2010-х рынки исчезли, и здесь стало тихо, спокойно и комфортно. Так говорят местные жители. Как жилось здесь во времена СССР, опасно ли было ходить по улицам в нулевые, комфортно ли тут сегодня и сколько стоят местные квартиры — об этом и многом другом «Мосленте» рассказали москвичи, много лет живущие в Вешняках, и частный риелтор Евгений Коноплев.

«Спокойно стало, когда исчезли стихийные рынки». Как живется в одном из некогда самых одиозных районов Москвы
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Когда район казался чем-то очень новым

Алексей Челищев, 54 года, руководитель консалтинговой компании

Сюда мы с родителями переехали летом 1972 года. После нашего унылого Очакова район Вешняки (до 1991 года входил в состав Перовского района — прим. «Мосленты») казался мне чем-то очень новым.

Продовольственные магазины располагались тогда прямо в квартирах на первых этажах жилых домов. А в одной из рощ стоял полуразрушенный одноэтажный дом с изразцами на печи. Как позже я узнал, здание принадлежало известному русскому меценату и благотворителю Савве Морозову.

«Спокойно стало, когда исчезли стихийные рынки». Как живется в одном из некогда самых одиозных районов Москвы

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

При этом везде была непролазная грязь. Моя мама, чтобы доехать до работы, надевала резиновые сапоги. Она их около метро снимала, переобувалась в туфли.

Возле домов машины почти не ставили: их просто ни у кого не было. Дети играли в мяч прямо на проезжей части. А еще за школой №402 по улице Косинской был огромный овраг с болотами, где зимой мы катались на санках, а летом и весной — на плотах. Позже овраг все-таки засыпали и построили на его месте гаражи.

Строительство школы №402 закончилось в 1976 году, и в тот же год я пошел в первый класс, так что оказался в числе ее первых учеников. Она была экспериментальной с углубленным изучением английского языка и потому считалась очень престижной на тот момент. Говорили, что вторую такую же школу с аналогичной программой обучения построили на Кубе. Кстати, позже здесь учился и известный российский актер и режиссер Сергей Безруков.

Еще одним ярким событием было строительство кинотеатра «Энтузиаст» в 1977 году. Это было огромное сооружение с двумя залами, несколькими буфетами и огромным фойе. Позже там была дискотека и танцевальная студия супругов Мошковых, где проводились московские чемпионаты по бальным танцам.

Я хорошо запомнил пивбар, который находился в начале 70-х напротив нашего дома. Можно было наблюдать из окна нашей кухни за выяснением отношений между перебравшими посетителями. Нередко туда приезжала милиция, настолько пламенно люди выражали свои чувства друг к другу

Про современное метро «Выхино» могу сказать одно — неудобно. Недалеко от входа была построена эстакада Северо-Восточной хорды, под ней прорыли один переход, второго не сделали, хотя такая возможность была. Автобусы останавливаются очень далеко от входа на станцию, и дойти до него пожилым людям и инвалидам сложно.

«Спокойно стало, когда исчезли стихийные рынки». Как живется в одном из некогда самых одиозных районов Москвы

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Изменений в лучшую сторону, к сожалению, не вижу. Благоустроили парк «Радуга» с прудами, но не поддерживают порядка. Все ветшает. Закрыли спортивный клуб «Марк Аврелий», куда я ходил много лет. Закрыт и заброшен кинотеатр «Энтузиаст».

Когда здесь стало безопасно

Ольга Аксенова, 38 лет, частный преподаватель

Я родилась в Вешняках. Это довольно тихое место. Все компактно и спокойно. После того как в 2010-х убрали рынки и самострой вокруг метро «Выхино» и на Вешняковской улице, стало очень комфортно и даже сонно.

Я помню, как в 90-е и в начале нулевых здесь появлялись стихийные торговые точки, которые в итоге превращались в помесь и продуктовых, и вещевых, и каких угодно еще рынков. Откровенно говоря, в темное время суток возвращаться домой было крайне некомфортно. Выходя из метро, я неизбежно попадала на территорию этих развалов и по ней шла до остановки, где еще приходилось иногда подолгу ждать транспорта. А вокруг было много всего странного и потенциально опасного, например, пьяных людей и не вызывающих доверия компаний.

«Спокойно стало, когда исчезли стихийные рынки». Как живется в одном из некогда самых одиозных районов Москвы

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Ощущение безопасности появилось где-то в начале 2010-х годов. Возможно, уже раньше здесь многое переменилось, но как раз в период нулевых я жила в другом районе и особо не интересовалась тем, что происходит в Вешняках.

Я вернулась в 2011 году, и для меня все уже было по-новому. В то время Вешняки активно расчищали и благоустраивали. Когда начали строить Северо-Восточную хорду, рынок убрали. Часть территории отдали под дорогу, другую часть — под автостоянку.

В последние годы здесь удобно передвигаться и пешеходам, и автомобилистам. Например, в 90-е рядом с моим домом был один из самых аварийных перекрестков. Но потом везде поставили светофоры, переделали разметку, и теперь все ездят относительно вежливо. Единственный минус — одну из улочек стали использовать в качестве дублера МКАД, если нужно свернуть на хорду и ехать в сторону центра. В итоге в этом месте постоянно образуется большая пробка. При этом на Вешняковской, центральной в районе улице благодаря хорде машин стало меньше.

«Спокойно стало, когда исчезли стихийные рынки». Как живется в одном из некогда самых одиозных районов Москвы

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Помимо метро «Выхино» здесь есть одноименная железнодорожная станция. Еще одна находится на границе с районом Новогиреево. До «желтой ветки», кстати, тоже недалеко — минут 15 на автобусе. И если просто нужно попасть в центр, лучше пользоваться общественным транспортом: пробок меньше, доедешь быстрее.

Районные магазины четко делятся на два крупных сегмента. С одной стороны, здесь есть пара «Перекрестков» и три-четыре «ВкусВилла», к тому же неподалеку располагается их база, откуда приезжает доставка продуктов. Во сколько бы я ни сделала заказ, где-то в течение часа он будет у меня. Второй сегмент — «Дикси», «Магниты» и «Пятерочки». Их очень много в глубине жилой застройки.

Непродуктовых магазинов до 2020 года было больше. Пандемия многих подкосила. Сегодня можно сказать, что здесь есть две торговые площади. Первая — площадь Амилкара Кабрала. Тут находится Вешняковский рынок и пара торговых центров. Один из них — «Вешняки» — здорово реконструировали в 2010-х. Там есть множество магазинчиков, пунктов доставки, а также кафешек с фастфудом. Вторая площадь — около управы района. Там тоже есть несколько торговых центров, а также рынок «Экоферма».

Вот с кафе здесь, к сожалению, плохо. Есть множество мест, где можно взять что-то навынос или купить какие-нибудь бургеры с картошкой фри, но заведения, куда ты можешь прийти и полноценно посидеть, в районе нет. Даже сетевой «Якитории» не найдешь.

Моя самая большая любовь и вообще одна из главных причин, почему я сюда переехала, — парки. Это Кусковский парк и примыкающий к нему парк «Радуга», который очень активно облагораживают. Там проложили дорожки, высадили деревья, в прошлом году привели в порядок пруд и набережную, организовали несколько кофе-точек и мест, где можно купить хот-доги или еще какую-то еду. В этом парке очень приятно гулять, а главное — там безопасно. Повсюду стоят камеры. Ты можешь спокойно гулять часов в 11 вечера с собакой, причем совсем не обязательно, чтобы она была какой-то бойцовской породы.

«Спокойно стало, когда исчезли стихийные рынки». Как живется в одном из некогда самых одиозных районов Москвы

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Когда отсюда исчезли все стихийные рынки и развалы, вслед за ними испарились и всякие маргинальные элементы. Если они и остались, мы их просто не видим. Многие уехали в новостройки, которые связали сейчас с остальной Москвой новыми станциями метрополитена. Там снимать квартиры дешевле. Вешняки — это уже не окраина.

Главная местная достопримечательность — Кусково, Шереметевский дворец. Кусковский парк разделен на две части. Есть музейная зона, куда ты можешь просто зайти и погулять среди статуй. Там постоянно тусуются киношники, которые среди всего этого антуража снимают какую-нибудь очередную псевдоисторическую хохлому в кринолинах. Это началось еще во времена Советского Союза

Вторая часть парка — большая зеленая зона, где есть отдельные детские площадки, места для шашлыка, спортплощадки и так далее. Велодорожек здесь также сделали очень много. Причем они теперь не пересекаются с пешеходными, чтобы столкнуться лоб в лоб, надо постараться.

Я бы не согласилась уезжать отсюда. Сейчас для меня важно, чтобы в районе, где я живу, была устоявшаяся и стабильная городская инфраструктура. Она здесь есть. Также мне нравятся места, в которых люди живут постоянно, чтобы была возможность добрососедских отношений. Очень важна экологическая обстановка в районе, тишина и отсутствие постоянных строек. И мне важно, что парк находится от меня в шаговой доступности. Выходишь из дома, идешь минут десять и все — сиди в беседке с ноутбуком, читай книжку, гуляй с собакой. Вокруг тебя — зелень и свежий воздух. Все это есть здесь. И мне не хочется ничего менять.

«Спокойно стало, когда исчезли стихийные рынки». Как живется в одном из некогда самых одиозных районов Москвы

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Сколько стоят квартиры в Вешняках

Евгений Коноплев, частный риелтор

Район Вешняки расположен на границе Восточного и Юго-Восточного округов. Если посмотреть цены на квартиры в пределах старой Москвы, то эти территории были и остаются самыми доступными. Вряд ли что-то в ближайшее время поменяется. По последним данным Гильдии Риэлторов Москвы, речь идет в среднем о суммах от 249 745 до 256 120 рублей за квадратный метр.

Районы в этих округах исторически не считались престижными. Вешняки же, лежащие на границе двух округов, всегда были отдельной территорией, в том числе из-за того, что в этом районе нет своей собственной станции метро. Да, на одном его конце располагается станция «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии, но она относится в большей степени к одноименному району. Можно также добраться до метро «Новогиреево» на желтой ветке, но и оно не относится к Вешнякам. При этом сами москвичи морально относят его к «фиолетовой» ветке.

Так что главным минусом Вешняков считается равная удаленность его центра и от двух ближайших станций метро.

При этом это довольно молодой район, если говорить о возрасте массовой жилой застройки.

Также большой плюс района — он очень зеленый, если сравнивать с другими подобными спальниками. Здесь есть Кусковский лесопарк, парк «Радуга».

Этот район ничем не уступает другим столичным спальникам подобного же типа, но цена на квартиры здесь тем не менее невысока.

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