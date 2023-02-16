«Спокойно стало, когда исчезли стихийные рынки». Как живется в одном из некогда самых одиозных районов Москвы

Непродуктовых магазинов до 2020 года было больше. Пандемия многих подкосила. Сегодня можно сказать, что здесь есть две торговые площади. Первая — площадь Амилкара Кабрала. Тут находится Вешняковский рынок и пара торговых центров. Один из них — «Вешняки» — здорово реконструировали в 2010-х. Там есть множество магазинчиков, пунктов доставки, а также кафешек с фастфудом. Вторая площадь — около управы района. Там тоже есть несколько торговых центров, а также рынок «Экоферма».

Вот с кафе здесь, к сожалению, плохо. Есть множество мест, где можно взять что-то навынос или купить какие-нибудь бургеры с картошкой фри, но заведения, куда ты можешь прийти и полноценно посидеть, в районе нет. Даже сетевой «Якитории» не найдешь.

Моя самая большая любовь и вообще одна из главных причин, почему я сюда переехала, — парки. Это Кусковский парк и примыкающий к нему парк «Радуга», который очень активно облагораживают. Там проложили дорожки, высадили деревья, в прошлом году привели в порядок пруд и набережную, организовали несколько кофе-точек и мест, где можно купить хот-доги или еще какую-то еду. В этом парке очень приятно гулять, а главное — там безопасно. Повсюду стоят камеры. Ты можешь спокойно гулять часов в 11 вечера с собакой, причем совсем не обязательно, чтобы она была какой-то бойцовской породы.