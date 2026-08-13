Москвич покатался на самокате пьяным и лишился водительских прав

Москвич лишился водительских прав за пьяную езду на самокате. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

37-летнего мужчину остановили для проверки, когда он катался на самокате недалеко от Филевского парка. Так, содержание этанола в крови россиянина было выше допустимой нормы в семь раз. При этом мужчина управлял самокатом, мощность которого 0,889 кВт.

«Это приравнивает данное транспортное средство к двухколесному мопеду. Согласно нормативным документам, самокат такой мощности подлежит обязательной регистрации, и на его управление необходимо специальное право», — отметили в суде.

В результате москвича лишили водительских прав на 1,5 года, а также обязали выплатить штраф в 45 тысяч рублей.

Ранее в Москве суд отправил пьяную электросамокатчицу под арест на 11 суток.