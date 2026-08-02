В Москве пьяную электросамокатчицу отправили под арест

Мировой судья района Измайлово города Москвы отправил под арест девушку, управлявшую электросамокатом и отказавшуюся пройти медосвидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд установил, что ночью 26 июля Дегтерева М.А. двигалась по Измайловскому шоссе на средстве индивидуальной мобильности без государственного регистрационного знака. Ее остановил сотрудник Госавтоинспекции и выявил у нее признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи. Девушка отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Мировой судья признал самокатчику виновной. Ей назначили наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток.

Ранее в подмосковном Щелково трое детей на одном самокате пострадали в аварии. Детей 12 и 13 лет госпитализировали.