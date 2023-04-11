Москвич пригрозил взорвать дом после признания его негодным к службе в зоне СВО

В Москве мужчина пригрозил взорвать дом в районе Вешняки после того, как его признали негодным к военной службе в зоне проведения специальной военной операции (СВО) из-за возраста. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», горожанину на данный момент 60 лет.

Мужчина ранее решил записаться добровольцем, но получил отказ. Огорчившись, он позвонил в полицию и пригрозил взрывом в случае, если его не определят в зону СВО. Прибывшие на место правоохранители не обнаружили у звонившего взрывчатки, однако увезли москвича в отдел для дальнейших разбирательств.

Ранее 22-летняя москвичка получила посылку с самодельной бомбой, которая взорвалась у нее в руках. Девушка попала в больницу.