Москвичка получила посылку с самодельной бомбой

Посылку с самодельной бомбой получила 22-летняя жительница Троицка, передает Baza. Произошел взрыв, девушка с ожогами попала в больницу.

«В Троицке, на 2-й Изумрудной улице, взорвалась коробка с запиской, оставленная для жительницы дома. Девушка открыла ее и произошел взрыв. У пострадавшей диагностированы термические ожоги лица и глаз 1 степени», — сообщает канал.

По данным источника, возможным подозреваемым в отправке подарка является поклонник девушки, проживающий в соседнем доме. Несколько лет назад она ему отказала, с тех пор он начал караулить ее у подъезда. Так продолжалось несколько лет. Последний раз девушка видела его в конце 2022 года. В полученной ей коробке из-под обуви находилось взрывное устройство на базе «коктейля Молотова».