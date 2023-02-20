Москвичка получила посылку с самодельной бомбой
Посылку с самодельной бомбой получила 22-летняя жительница Троицка, передает Baza. Произошел взрыв, девушка с ожогами попала в больницу.
«В Троицке, на 2-й Изумрудной улице, взорвалась коробка с запиской, оставленная для жительницы дома. Девушка открыла ее и произошел взрыв. У пострадавшей диагностированы термические ожоги лица и глаз 1 степени», — сообщает канал.
По данным источника, возможным подозреваемым в отправке подарка является поклонник девушки, проживающий в соседнем доме. Несколько лет назад она ему отказала, с тех пор он начал караулить ее у подъезда. Так продолжалось несколько лет. Последний раз девушка видела его в конце 2022 года. В полученной ей коробке из-под обуви находилось взрывное устройство на базе «коктейля Молотова».
Произошедшее подтвердили в столичной прокуратуре. «Утром в понедельник, 20 февраля, коробку обнаружила женщина, проживающая в том же подъезде, о чем сказала маме пострадавшей. Прокуратура контролирует установление обстоятельств причинения 22-летней девушке телесных повреждений в Новой Москве», — сообщили в ведомстве.
Ранее мужчину с взрывным устройством задержали на Курском вокзале в Москве. Он пытался пройти в здание.