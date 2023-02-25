Москвич проехал всю Россию без шапки и за 600 рублей

Москвич рассказал, что давно мечтал увидеть Ленские столбы и вдруг ему удалось купить авиабилеты из Москвы в Якутск и обратно по акции — всего за 600 рублей. От города до природной достопримечательности он решил добираться на попутках. «Смотрит в свой телефон и говорит: недалеко же, всего 160 километров», — иронично заметил Эльдар.

Рассуждения одетого сильно не по погоде москвича насторожили якутянина — он-то знал: чем ближе к Ленским столбам, тем меньше становится машин на дороге и попутку поймать сложнее. Путешествие Андрея могло закончиться очень плачевно.

Сам Эльдар направлялся на спортивное мероприятие в село Немюгюнцы Хангаласского района. Он позвал москвича с собой, чтобы там найти ему машину. Мужчины посмотрели соревнования, но желающих довезти Андрея до места так и не нашли. Тогда Эльдар принял решение отвезти его самостоятельно, решив, что этого человека ему послал великий Юрюнг Аар Тойон (божество в якутской мифологии). К полуночи того же дня якутянин с москвичом вернулись в Якутск.

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