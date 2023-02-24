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09:14, 24 февраля 2023
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Назван самый быстрый способ добраться из Москвы до одного из городов России

Назван самый быстрый способ добраться из Москвы до одного из городов России
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Самый быстрый способ добраться из Москвы до одного из городов России был назван в материале «Мосленты». Стало известно, что меньше всего времени в пути до Нижнего Новгорода занимает путешествие на самолете. Билет в одну сторону стоит от 2500 рублей.

«Между Москвой и Нижним Новгородом курсируют поезда «Ласточки». Цена за билет — от 900 рублей, время в пути — четыре часа», — поделилась собеседница издания Оксана Золотницына.

Кроме того, до города из столицы можно доехать на автомобиле по трассе М7, но она вечно загружена, уточнила Золотницына.

Ранее был назван самый дешевый способ добраться из Москвы в Калугу. Для этого нужно воспользоваться сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar. В среднем пользователи запрашивают 350 рублей за поездку с человека.

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