20:09, 17 апреля 2023
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Пьяный москвич разбился на электросамокате в столичном парке
27-летний москвич разбился на электросамокате и попал в реанимацию.
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com
27-летний москвич разбился на электросамокате в столичном парке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Пострадавшего госпитализировали.
По информации канала, пьяный молодой человек взял в парке Фили электросамокат напрокат. Во время катания он на полной скорости упал и получил травмы различной степени тяжести.
В больнице у потерпевшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом черепа. По данному факту проводится проверка.
Ранее две пьяные женщины, катаясь на самокате, упали в Москву-реку на Фрунзенской набережной.