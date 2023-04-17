Пьяный москвич разбился на электросамокате в столичном парке

27-летний москвич разбился на электросамокате в столичном парке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Пострадавшего госпитализировали.

По информации канала, пьяный молодой человек взял в парке Фили электросамокат напрокат. Во время катания он на полной скорости упал и получил травмы различной степени тяжести.

В больнице у потерпевшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом черепа. По данному факту проводится проверка.

Ранее две пьяные женщины, катаясь на самокате, упали в Москву-реку на Фрунзенской набережной.