Пьяные женщины на самокате упали в реку в центре Москвы

Две пьяные женщины прокатились на одном самокате и упали в реку в центре Москвы, передает РЕН ТВ.

По информации канала, в ночь на 5 апреля две женщины в состоянии алкогольного опьянения катались на самокате, врезались в бордюр и упали в реку. Их спасли полицейские, оказавшиеся рядом с местом происшествия. Пострадавших госпитализировали с многочисленными ушибами, ссадинами и переохлаждением. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что мужчина упал на лед на набережной Москвы-реки. Пострадавшего обнаружили в пяти метрах от берега прибывшие на место спасатели.