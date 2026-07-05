Москвич развелся с женой из-за домашней свиньи

В Москве пара развелась после того, как жена поставила мужу ультиматум о мини-пиге. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным издания, друзья подарили семье мини-пига на годовщину. Вскоре питомец по кличке Хавронья вырос до 50 килограммов, начал портить мебель в квартире и «оккупировал» супружескую кровать. Жена предлагала отдать свинью на ферму или в зоопарк и постоянно ссорилась с супругом.

В итоге женщина потребовала выбрать между ней и питомцем. Москвич выбрал свинью, и теперь пара разводится.

Ранее москвичей предупредили о наказании за свиней в квартирах. Как рассказала подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун, хотя запрета на содержание кур, свиней или коз в квартире нет, в случае нарушения интересов соседей может грозить штраф вплоть до 15 тысяч рублей.