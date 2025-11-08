Москвичей предупредили о наказании за свиней в квартирах

Хотя запрета на содержание кур, свиней или коз в квартире нет, в случае нарушения интересов соседей может грозить штраф вплоть до 15 тысяч рублей. Об этом рассказала РИА Новости подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Ранее на Олимпийском проспекте в Москве был замечен мужчина, который выгуливал большую свинью. Как оказалось, мужчина содержит питомца в квартире.

«Как такового прямого запрета на их проживание в квартирах нет, но содержание сельхозживотных в многоквартирном доме почти всегда приводит к нарушениям соблюдения прав и законных интересов соседей или других жильцов в квартире», — пояснила юрист. В пример она привела шум, который может нарушать закон о тишине, неприятные запахи, распространяющиеся на общие площади и соседние квартиры, нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

За несоблюдение общих требований к содержанию животных штраф для граждан составляет от 1,5 тысячи рублей до 3 тысяч рублей. Если будет доказано жестокое обращение, штраф может достичь 15 тысяч рублей. Кроме того, животное могут изъять и передать в приют или отпустить в естественную среду.

Ранее коней заметили в подмосковном поселке Развилка рядом с МКАД. На попавших в сеть кадрах заметно, как подмосковный двор с детской площадкой как ни в чем не бывало пересекают пять лошадей.