Москвич решил потребовать деньги за букеты с бывшей девушки и пошел в суд, об этом сообщает Telegram-канал Telegram-канал «Москвач».

Пара общалась только онлайн и ни разу не встречалась. Почти год мужчина отправлял своей возлюбленной цветы. В какой-то момент девушка решила прекратить общение. Мужчина попытался доказать, что цветы были «поставкой», а не подарком, даже принес поддельный договор. Счета девушки арестовали, после чего она обратилась в полицию.

