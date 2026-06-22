Опубликовано 22 июня 2026, 10:281 мин.
Москвич сфотографировал женщину под юбкой в метро
«МК»: Москвича арестовали за снимки женщины под юбкой в метро.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Житель Москвы сфотографировал женщину под юбкой в столичном метро и поплатился. По данным «Московского комсомольца» («МК»), Савеловский суд отправил его под арест на 10 суток.
Уточняется, что горожанин делал непристойные фото на мобильный телефон на станции «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии в утренний час пик. В отношении мужчины был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
Ранее жителя Москвы осудили на 12 лет за склонение родственников к терроризму.