Москвич сфотографировал женщину под юбкой в метро

Житель Москвы сфотографировал женщину под юбкой в столичном метро и поплатился. По данным «Московского комсомольца» («МК»), Савеловский суд отправил его под арест на 10 суток.

Уточняется, что горожанин делал непристойные фото на мобильный телефон на станции «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии в утренний час пик. В отношении мужчины был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее жителя Москвы осудили на 12 лет за склонение родственников к терроризму.