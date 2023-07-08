Москвич уехал из столицы в Крым на такси за десятки тысяч рублей

Житель Москвы решил на такси добраться до Крыма, что обошлось ему в 65 тысяч рублей. По данным Telegram-канала AB News, мужчина заказал такси от своего дома в районе «Москва-Сити» до крымского города Судак.

Изначально приложение посчитало, что поездка займет 20 часов и будет стоить 73 760 рублей в тарифе «Комфорт плюс». Однако по приезде таксист попросил отменить поездку в приложении, чтобы сбросить цену. Сев в машину, мужчина заявил: «Как же меня за***ла работа, надо к морю!» и они стартовали.

В реальности поездка заняла почти два дня. Все это время москвич пил пиво и просил таксиста останавливаться у различных заведений, чтобы перекусить шашлыком или бургером. Путешественники даже попали в шестичасовую пробку на Крымском мосту, которую, как рассказал таксист, пассажир просто проспал.

По приезде в Судак россиянин подарил таксисту 10 банок пива. Сам водитель тоже решил остаться на несколько дней отдохнуть на море. Кроме того, в завершении мини-отпуска ему посчастливилось найти пассажира на обратный путь практически до Москвы.

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